Екскурсія, яка ніколи не відбудеться: у Львові виставили порожні шкільні автобуси у пам’ять про вбитих дітей

Екскурсія, яка ніколи не відбудеться: у Львові виставили порожні шкільні автобуси у пам’ять про вбитих дітей

У Львові вшанували пам'ять 243 дітей, яких убили російські військові.

На площі Ринок у Львові виставили 8 порожніх шкільних автобусів, які символізують екскурсію для загиблих на війні дітей, яка ніколи не відбудеться. Таким чином у місті хотіли показати масштаби вбивств, які чинить російська армія в Україні і вшанувати 243 дітей, загиблих від рук окупантів.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, у цих автобусах могли поміститися 243 дитини, але через напад Росії на Україну вони – порожні.

"Порожні сидіння в шкільних автобусах на площі Ринок – це символ кожної вбитої дитини, котра мала свої мрії, але вони більше ніколи не стануть реальністю. Усі ці діти зараз могли б приїхати на екскурсію до Львова зі своїми наплічниками та улюбленими іграшками, гуляти вулицями старого міста та пізнавати його історію, але... Порушені всі права дітей – це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна", – зазначили організатори акції.

Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться, фото / ЛМР

"Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців. Вони мають відповісти за кожне забране життя. Сьогодні весь світ має об’єднатись для того, щоб зупинити ці страшні злочини", - наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться, фото / ЛМР

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