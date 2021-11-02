Екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Від липня 2021 року ЗСУ очолює Валерій Залужний, який змінив на цій посаді Руслана Хомчака.

Колишній лідер "Правого сектору", екснардеп та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 2 листопада.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру!", - написав Ярош.

Дмитро Ярош - колишній лідер організації "Правий сектор" (2014—2015), командувач Української добровольчої армії. Народний депутат України VIII скликання. У Верховній раді не увійшов до жодної фракції і був заступником голови Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Українські добровольці не порушують правил ведення війни - Дмитро Ярош

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