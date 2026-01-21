Ексмер Одеси Геннадій Труханов більше не перебуває під арештом

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

У середу, 21 січня, колишньому меру Одеси Геннадію Труханову Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід — відтепер він не перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак в коментарі «Суспільному».

За його словами, суд ухвалив рішення скасувати домашній арешт та зняти із підозрюваного електронний браслет. Натомість ексмеру Одеси призначено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Геннадій Труханов є одним із дев’яти підозрюваних у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня. Фігурантам справи загрожує до восьми років ув’язнення.

За версією слідства, мер Одеси неналежно виконував свої обов’язки, зокрема не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста.

Зокрема, у звинуваченні йдеться, що, попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а в день стихії не організував оповіщення населення.

Нагадаємо, після оголошення підозри Геннадій Труханов заявив, що висунуті йому звинувачення є безпідставними. За його словами, усі міські служби діяли відповідно до інструкцій і звітували перед урядовцями.