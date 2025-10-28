Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: що відомо

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру.

Про це повідомляє «Суспільне».

Про це стало відомо сьогодні ввечері, 28 жовтня. Наразі деталі підозри та правоохоронний орган, який її оголосив, уточнюються.

Про оголошення про підозру також повідомив український активіст Сергій Стерненко.

Також у різних ЗМІ повідомляється, що це пов’язано зі справою про затоплення міста місяць тому. Крім того, повідомляють про обшуки у співробітників мерії.

Як повідомили в Українській правді, Геннадію Труханову, а також двом його заступникам вручено підозру у службовій недбалості. Справа стосується недбалого ставлення до виконання службових обов’язків під час масштабної повені в місті 30 вересня. Слідство вважає, що посадовці не вжили належних заходів для запобігання трагедії. Наслідком негоди та імовірної недбалості чиновників стала загибель щонайменше 10 людей.

«За даними співрозмовників, увечері 28 жовтня Труханову та його 7-м підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після трагедії з водою Одесі. Також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу», — пише УП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки осіб, які мають паспорти РФ. Так, вони позбавлені українського громадянства. Ймовірно, йшлося про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення його громадянства. Він налаштований оскаржувати його.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора.

В Одесі після того, як СБУ опублікувала інформацію про наявність у міського голови Геннадія Труханова російського паспорта, до виконання обов’язків очільника міста cтав секретар міської ради Ігор Коваль. Про покладення на нього цих обов’язків повідомлено на офіційному сайті Одеської міської ради.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення Одеської міської військової адміністрації (МВА). Керувати ключовим південним регіоном призначили бригадного генерала Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську ОВА.

Також ексмеру Одеси Геннадію Труханову готувалися оголосити нову підозру, яка стосується злочину у сфері господарської діяльності.