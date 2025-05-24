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Ексміністр економічного розвитку мобілізувався до Нацгвардії
Ексміністр економіки уряду Яценюка Павло Шеремета мобілізувався до армії.
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета мобілізувався до лав Сил оборони України.
Про це він повідомив у Facebook 23 травня.
Шеремета повідомив, що служитиме у Національній гвардії, проте не вказав бригаду, підрозділ та свою посаду.
Нагадаємо, Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка 27 лютого 2014 року. У вересні 2014-го він пішов у відставку через конфлікт щодо кадрових рішень в уряді.
Шеремета є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи і колишнім президентом Київської школи економіки.
Раніше повідомлялося, що воєнний журналіст Юрій Бутусов мобілізувався до лав Нацгвардії України.