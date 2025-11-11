Ексміністр економіки вийшов з наглядової ради "Енергоатому": яка причина

Тимофій Милованов / © Право на владу

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена Наглядової ради ДП «НАЕК „Енергоатом“». Причиною виходу він назвав бюрократію та «глибоку неспроможність» ради адекватно відреагувати на корупційні скандали.

Про це він повідомив у Facebook.

Своє рішення Милованов оголосив 11 листопада після того, як Наглядова рада не підтримала його ініціативи щодо невідкладних антикорупційних кроків. Милованов подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання з метою «забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії» після заяв НАБУ та журналістських розслідувань. Він пропонував ухвалити два ключові рішення:

Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, для гарантування об’єктивності процесу. Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу для проведення повної перевірки процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів (forensic-аудиту).

Милованов жорстко розкритикував реакцію колег на засіданні.

«Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де 'все гаразд'. Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність… Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі… Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради 'Енергоатому'. Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться», — зазначив Милованов.

Допис у Facebook. / © Скріншот

Ексміністр наголосив, що його намагання «нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс 'Енергоатому'» зіткнулися з обговоренням «тендерів, процедур, ще якихось уточнень на місяць» і смертю в бюрократії.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило нову частину розслідування випадків корупції в державному підприємстві «Енергоатом». Керівник «пральні» Карлсон контролював фінансові потоки, які, як з’ясувалося, йшли на елітні квартири та будинки.

До цього, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії «Енергоатом».

Згодом оприлюднили нові деталі спецоперації «Мідас». Детективи задокументували, як учасники організованої злочинної групи передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому у внутрішньому спілкуванні під кодовим ім’ям «Че Гевара».

А наразі відомо, ексвіцепрем’єр Чернишов отримав підозру від НАБУ та САП у незаконному збагаченні.