Ексміністр енергетики закликав українців готуватися до важкої зими та "мати план Б"

Чи буде енергетична ситуація зимою гіршою за попередню - це залежить, чи буде і як часто буде Росія бити по енергетичній інфраструктурі. Однак потрібно "мати план Б".

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів керівник сектору "Енергетика" Офіс ефективного регулювання, ексміністр енергетики Олексій Оржель (2019-2020).

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"Потенційно, це залежить від того, наскільки часто росіяни будуть бити по енергетичній інфраструктурі.Якщо вони зосередяться свої йдар саме по мережах, по об'єктах генерації, ситуація дійсно можк бути поганою. На сьогодні відбуваються саме підготовчі, щоб знайти альтернативні джерела. Тобто, це є великі мобільні генератори, які мають заживити нашу критичну інфраструктуру. Щоб була вода, тепло", - зауважив він.

За його словами, в деяких областях може бути гірше, а десь - краще, але "ми на сьогодні маємо готуватися, щоб мати величезні запаси резервів".

"На жаль, елементарно не вистачає коштів, іноді - елемантарного обладнання, але у кожного має бути план Б", - наголосив Оржель.

Чи буде світло та тепло наступної зими

У Міністерстві енергетики готуються до складного опалювального сезону. Там заявляють, що в тактиці російської армії нічого не змінилося і вона буде обстрілювати енергетичні об'єкти і під час опалювального сезону 2023-2024.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко відповів, коли чекати масованих обстрілів ворогом української енергосистеми.