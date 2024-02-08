Ексміністр освіти Шкарлет подав скаргу на Комітет з питань етики, який звинуватив його у плагіаті

Сергій Шкарлет поскаржився на дії Комітету з питань етики, який виявив плагіат у його науковій роботі.

Колишній міністр освіти Сергій Шкарлет подав скаргу до Апеляційного комітету Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Ексміністр скаржиться на дії Комітету з питань етики.

Про це йдеться в протоколі засідання.

Як зазначається, Сергій Шкарлет поскаржився на дії Комітету з питань етики, який виявив плагіат у його науковій роботі. На час розгляду скарги Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти призупинило його справу про плагіат.

Що цьому передувало

В травні минулого року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов заявив, що наукова дисертація колишнього міністра на 24% складається з плагіату. Шкарлет начебто “запозичив” частину з роботи російської вченої Сілкіної.

Вже у грудні 2023 року Комітет з питань етики підтвердив наявність академічного плагіату в дисертації Шкарлета.

Нагадаємо, що міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у власноруч написаній заяві про відставку припустився помилки в написанні власного прізвища.

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