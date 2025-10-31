ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
74
3 хв

Росія готує тотальний блекаут України: експерт дав поради, що робити українцям взимку

Ексміністр попередив про небезпеку, через яку ваші зарядні пристрої можуть вибухнути.

Руслана Сивак
Блекаут

Російські удари по тепловим електростанціям (ТЕС) у центральній та західній частині України свідчать про зміну стратегії ворога. Ситуація в енергосистемі є критичною, а мета Кремля — не просто відключення світла, а повний розкол української енергосистеми та тотальний блекаут.

Таку думку висловив ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв’ю Телеграф.

Останні атаки на Бурштинську, Добротвірську та Ладижинську ТЕС «вибилися» з регулярних обстрілів, що раніше були зосереджені переважно на Лівобережжі. Плачков пояснює: росіяни прагнуть розбалансувати систему до такого стану, коли навіть атомні станції не зможуть працювати.

«По-перше, росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати, в тому числі і атомні станції. По-друге, до цього вони масовано били по лівому березі, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України», — підкреслив ексміністр.

Наслідком цього може стати перехід енергосистеми на так званий «острівний» або локальний режим, коли вона розділиться на кілька незв’язаних частин. У такому випадку буде важко транспортувати електроенергію з регіону в регіон.

«Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною. І вже зрозуміло, що буде важко балансувати, доведеться робити більш масштабні та більш часті відключення. А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо в великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, вже є проблема з видобутком. Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни битимуть по газоперекачувальним станціям», — зазначив Плачков.

Особлива небезпека чатує на мешканців великих міст із централізованим теплопостачанням. Плачков попереджає, якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо в великих містах. Він нагадує про удари по ТЕЦ у Києві та Харкові й застерігає, що якщо окупанти зроблять ще пару масованих атак і ми будемо ремонтувати їх місяць чи два — це загроза для опалювального сезону.

Ексміністр закликає українців готуватися до важкої зими. Для мешканців великих міст експерт рекомендує завчасно знайти можливість тимчасового виїзду до родичів чи знайомих у населені пункти з традиційним опаленням.

Іван Плачков наголосив, заощаджувати кожен кіловат-годину, і кожен метр кубічний газу. Також бути готовими, що може бути вимкнута електроенергія на декілька годин. А може, і на добу, на дві, на тиждень.

«А ще в таких ситуаціях, коли об’єднана електросистема буде розділятися, можуть бути великі перепади напруги. Тому дуже бажано електроприбори вимикати з розетки — ті, що можна — комп’ютери і все інше. І особливо небезпечними є зарядні прилади, зарядні блоки — з великим перепадом напруги може статися все що завгодно, особливо, якщо вони неякісно зібрані — вони вибухають», — зазначив експерт

Плачков наголосив, що зараз ситуація з електроенергією в Україні не є напружено, проте вона критична, навіть з елементами тривоги. На його думку, росіяни будуть намагатися використати цю зиму в повному обсязі. Також він висловив занепокоєння через відсутність чітких пояснень та координації з боку уряду щодо поточної критичної ситуації.

Нагадаємо, у четвер, 30 жовтня, армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Наслідки, зокрема, фіксують у таких областях: Івано-Франківська, Хмельницька, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська.

У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

74
