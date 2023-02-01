Ексміністра Міненерговугілля підозрюють у мільярдних зловживаннях з державним майном - ДБР

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн грн.

ДБР повідомило про підозру ексміністру Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Додамо, що йдеться про Ігоря Насалика, чия службова недбалість призвела до втрат бюджету майже на 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, за вказівкою очільника міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди.

"Зокрема, у порушення постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - зазначено у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що у травні 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва накладено арешт на корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, їх передано до управління АРМА. Наразі вони управляються "Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз".

Спеціалісти Державної аудиторської служби України вже завершили аналіз матеріалів кримінального провадження. За його результатами складено довідку, якою підтверджено завдання збитків державі у розмірі 1 млрд 488 млн гривень та встановлено службових осіб Міненерговугілля, які допустили порушення вимог законодавства.

Колишньому міністру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Як вже зазначалося, компанії, на чию користь діяв ексміністр, пов’язані із олігархом Дмитром Фірташем.

Додамо, що про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) ексміністру Міненерговугілля повідомив і Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, за дорученням підозрюваного укладалися збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно "списували» кошти", - зазначено в повідомленні.

Додамо, що низка звільнень посадовців започаткувала оголошений очільником фракції "Слуги народу" період "весняних посадок".

Так, вже відомо про обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського, що проводяться у справі про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Арсена Авакова також перевіряли у справі щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, один з яких розбився у Броварах і забрав життя керівників МВС.

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