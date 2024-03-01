Ексміністра освіти Шкарлета можуть позбавити всіх наукових звань: що відомо про скандал

Національне агентство з питань якості вищої освіти визнала наявність академічного плагіату у докторській дисертації ексміністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на НАЗЯВО.

“Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні 27.02.2024 на підставі подання Комітету з питань етики одноголосно проголосувало за рішення, згідно з яким в дисертації доктора економічних наук С.М.Шкарлета “Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку” встановлено факти академічного плагіату. Національне агентство прийняло рішення звернутися до Міністерства освіти і науки України з поданням щодо позбавлення С.М.Шкарлета ступеня доктора економічних наук”, — йдеться у відповіді на запит Укрінформу.

Що цьому передувало

В травні минулого року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов заявив, що наукова дисертація колишнього міністра на 24% складається з плагіату. Шкарлет начебто “запозичив” частину з роботи російської вченої Сілкіної.

Вже у грудні 2023 року Комітет з питань етики підтвердив наявність академічного плагіату в дисертації Шкарлета.

В лютому 2024-го Сергій Шкарлет подав скаргу до Апеляційного комітету Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Ексміністр скаржився на дії Комітету з питань етики.

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