Ексначальник колонії Херсона вивіз з окупованого півдня понад 1700 зеків: де вони – невідомо

Зловмисник під час окупації депортував до РФ та на інші окуповані території України 1700 ув'язнених з півдня. Наразі встановлено місця перебування лише 43 вивезених.

Колишній начальник "Північної виправної колонії № 90" (Херсон) під час окупації вивіз понад 1700 ув'язнених до РФ. Де вони зараз – невідомо.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Зловмисник з перших днів окупації перейшов на бік ворога. Згодом він обійняв псевдопосаду так званого "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

На цій посаді підозрюваний керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в установах кримінально-виконавчої служби.

Упродовж жовтня-листопада 2022 року за його наказом з в'язниць Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області депортовано до РФ та на інші окуповані території України понад 1700 осіб.

Наразі встановлено місця перебування 43 вивезених зеків, доля інших залишається невідомою.

Ексначальнику херсонської колонії повідомлено про підозру за фактами депортації. Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, з ворожого полону повернули 45 українців. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Також з Росії повернули дітей бойової медикині, яких викрали окупанти та приховували це.

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