Екснамісник Лаври не хотів одягати е-браслет за станом здоров’я: "Мені дали бактеріологічну зброю" (відео)

Митрополит УПЦ МП стверджував, що переніс 18 операцій, вже сім місяців приймає антибіотики, а сьогодні в його голові виявили кисту.

Після обрання екснаміснику Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебідю) запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту священнослужитель заявив, що йому не можна одягати електронний браслет стеження через проблеми зі здоров'ям.

Про це Павло заявляв у залі суду.

Священнослужитель скаржився, що в нього на ногах "тріскаються вени". Він також стверджував, що 2012 року його отруїли миш’яком і ртуттю, і йому була проведена операція.

"Друга операція була – видалення селезінки в (інституті – ред.) Шалімова. В мене всіх 18 операцій. Третя операція була в 14-му році, коли мені дали бактеріологічну зброю. Я сім місяців приймав антибіотики і сьогодні мені без медичної допомоги дуже важко", – розповів на засіданні суду митрополит УПЦ МП, додавши, що сьогодні в його голові виявили кисту.

Водночас його адвокат стверджував, що Лебідь не відмовляється виконувати ухвалу суду. Захисник підозрюваного запропонував зателефонувати лікареві, аби той встановив, що браслет на ногу митрополита вдягнути неможливо. Поліція погодилася отримати висновок лікаря у вигляді довідки.

Однак адвокат заявив, що вже надто пізно, аби викликати до суду лікаря. Тож Павло з захисником згодом таки погодились на браслет.

"Сказали – якщо я не отримаю браслет, посадять в тюрму", – поскаржився екснамісник Лаври.

"Ми не хочемо, щоб у сторони обвинувачення були якісь важелі для того, щоб погіршити становище нашого клієнта. Тому прийняли таке рішення, що все таки наш підзахисний, шкодячи навіть своєму здоров’ю, одягне цей браслет", – заявив адвокат.

Скриншот з відео

Момент одягання браслета на ногу Лебедя зафіксований на відео. У процесі митрополит скаржиться, що його "можуть судоми брати".

"Благословляв усіх президентів на вибори, молився, а сьогодні удостоїли мене такої великої честі. Дуже-дуже всім "вдячний". Плакати не стану – вже виплакав усе. Але молюся, щоби Господь послав їм розум", – сказав Павло після одягання браслета.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту за підозрою в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. ​​

Зауважимо, що перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов екснамісника Лаври, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення російське називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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