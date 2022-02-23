Екснардеп і співзасновник однієї з найбільших ІТ-компаній в Україні Скрипник раптово помер: що відомо

Екснардеп і співзасновник однієї з найбільших ІТ-компаній в Україні Скрипник раптово помер: що відомо

Скрипнику було 57 років.

У середу, 23 лютого, помер Олексій Скрипник, громадський діяч, науковець, співзасновник однієї з найбільших українських ІТ-компанії ELEKS, колишній народний депутат. Політик помер на 58-му році життя.

Трагічну звістку повідомив мер Львова Андрій Садовий, який також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Скрипник.

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"Жахлива новина. Щойно повідомили про смерть нашого друга, львів‘янина Олексія Скрипника. Велика втрата для нашої громади та України Співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять", - написав Андрій Садовий у Facebook.

Очільниця правління "Національної освітньої асоціації" та ексколега Сприника Вікторія Войціцька уточнила, що причиною смерті політика став тромб. В Олексія Скрипника залишилося четверо синів.

"Боже, яка трагедія! Ми тільки недавно спілкувалися. Не можу повірити... Яка величезна втрата для всіх нас, країни та сім'ї та дітей", - йдеться в її повідомленні у своєму Facebook.

В Українському інституті майбутнього, співзасновником якого був Скрипник, також висловили співчуття рідним пана Олексія.

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"З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов у засвіти Олексій Скрипник... Олексій Олексійович був чесною людиною, талановитим діячем та справжнім патріотом, який до останнього вірив у нашу країну. Це велика втрата для нас та для всієї України. Вічна пам’ять…", - сказано в повідомленні.

До слова, останній пост політика у соцмережі Facebook був зроблений сьогодні близько 16 години. Публікацію присвячено пожертвуванню до благодійного фонду "Повернись живим", який допомагає ЗСУ.

Відомо, що Олексій Скрипник народився 8 березня 1964 року у Львові. Він був нардепом восьмого скликання Ради, заступником голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, членом української частини Ради міжпарламентської ради Україна-НАТО.

У 1991 році разом зі своїми батьками заснував ELEKS Software – одну з найбільших і найуспішніших софтверних компаній в Україні. Нині до її складу входять офіси у Львові, Києві, Івано-Франківську, Тернополі, а також у Польщі, крім того є представництва в США та Великій Британії.

Скрипник намагався допомагати українській армії. Розвивав проєкт створення безпілотної техніки, був радником голови "Укроборонпрому" Гліба Гусєва.

Нагадаємо, раніше пішов з життя українськкий скульптор Микола Головань, який у Луцьку перетворив свій приватний будинок і подвір'я на одну з головних архітектурних принад міста.

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