Екснардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями: як відреагували українці

Екснардеп Павло Кириленко оскандалився сексистською заявою про патрульну з Дніпра, що постраждала внаслідок бійки з порушником, якого застрелив коп.

У соцмережах 31 серпня розгорівся черговий скандал навколо стрілянини у Дніпрі. Екснардеп Павло Кириленко заявив, що жінкам у поліції нібито нічого робити, мовляв, вони там потрібні лише для того, аби чоловіки-копи "не користувалися послугами повій під час роботи".

Українці не змогли оминути зухвалі заяви колишнього депутата, тож в Мережі розгорівся справжній скандал.

Так, журналістка Марго Гонтар назвала заяву Кириленка "цирком", а самого екснардепа "патріархальною маминою черешнею".

"Одна справа мати думку, де там місце жінки. Я теж маю багато думок, де місце цьому Павлу. Інша - публічно стверджувати, що у жінок нема мозку, і вони не мають нічого цінного додати до суспільства, аніж готувати, народжувати, розважати і бути повією", - написала вона.

Журналістка дивується, чи сказав би Кириленко своїй донці те саме — що її місце в житті "народжувати і готувати, або розважати чоловіків і бути повією".

"Депутат певно, забув, що не лише наявність я*ць робить чоловіка чоловіком. Десь вище по тулубу мають бути і мізки. Тільки так працює ця формула. А без другої складової (тобто, без мізків) ти просто яйценосець", – пише користувачка Таня Пьянкова.

Своєю чергою, директорка MacPaw Foundation Анна Манухіна наголошує, що професія жінка має підкреслювати її здібності та навички, а не "жіночність", як заявив ексдепутат.

"І здавалося б, в нас є жінки зварювальниці (це про з'єднання між матеріалами при їх нагріванні, а не про картоплю в кастрюлі) є жінки водії, навіть дальнобійники, пілоти, політики, журналісти, військові, медики, військові медики, науковиці. Абсолютно байдуже яку стать ти маєш, якщо ти професіонал в своїй справі. Але Кириленко в 2023 році, бачить жінку тільки як розвагу. Сподіваюсь, що його однопартійці, коли їм було ну дуже нудно, також використовували Кириленко в якості повії", - написала вона.

Користувачка Ольга Панченко з Мелітополя нагадала, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ до України до лав ЗСУ за власним бажанням мобілізувались понад 11 тисяч жінок.

"11 тисяч жінок. Свідомо. Пішли воювати. А павлік - нє. Павло Кириленко, до появи соцмереж тільки твоя мама знала, що ти козел", - написала українка.

Медійниця Лідія Гужва також обурюється тим, що таку скандальну заяву зробив колишній народний депутат — той, хто в Україні створював закони.

"І яка має бути в жінки мотивація щось робити для цього суспільства? Наприклад, повернутись з за кордону, або народити дитину, щоб і вона колись це почула на свою адресу?" – написала вона.

Водночас правозахисниця і юристка Лариса Денисенко у коментарі "УП. Життя" заявила, що слова політика можуть мати правові наслідки, зокрема адміністративну відповідальність. За її словами, зводити роль жінок у поліції до повій, знецінювати і наступати на гідність є сексизмом і дискримінацією.

"Поліцейські перебувають на першій хвилі стабілізуючих заходів на звільнених тимчасово окупованих територіях. Поліцейські приймають заяви від уцілілих після воєнних злочинів Поліцейські забезпечують правопорядок під час воєнного стану, що надзвичайно важко, це – і чоловіки, і жінки", – наголосила Денисенко.

Вона додала, що більшість однопартійців Кириленка нині на фронті.

"Але є особи, що мають можливість забезпечену посестрами і побратимами міркувати про роль жінки в соціумі, роль жінки в поліції, і зводити роль жінки-поліціянтки до повії. Політика також така сумнівна сфера, де покладатися на жінку можна хіба у ліжку – якщо йти за його логікою", – каже юристка.

Нагадаємо, колишній нардеп від "Свободи" Павло Кириленко 31 серпня оскандалився у соцмережах своїм коментарем щодо смертельної стрілянини у Дніпрі. Він заявив, що жінці нічого робити у поліції і назвав "дегенератками" Клару Цеткін та Розу Люксембург — жінок, які боролися за повні політичні, економічні і соціальні права жінок у світі.

Крім того, Кириленко запропонував повернути "ментів часів кучми-януковича", мовляв, тоді злочинності стане менше, а справедливості більше.

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