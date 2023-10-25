Екснардеп Микитась отримав третю підозру від НАБУ: йому закидають розкрадання грошей Міноборони

НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони України на суму понад 307 млн гривень екснардепу, колишньому першому заступнику Начальника Генштабу ЗСУ та ще чотирьом особам.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У НАБУ і САП не вказують прізвище підозрюваного, проте, за інформацією “Слово і діло”, йдеться про екснардепа Микитася та його компанії ТОВ “БК “Укрбудмонтаж”, ТОВ “Північно-український будівельний альянс”. Компанія “Укрбудмонтаж” мала побудувати арсенал у Калинівці Вінницької області, а фірма “ПУБА” — в Цвітосі Хмельницької області та Богданівці Кіровоградської області.

“Слідство встановило, що у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн”, — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Там зазначили, що частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

“З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів”, — розповіли у НАБУ.

Також там зазначили, що у результаті, протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

Нагадаємо, Максима Микитася затримали в жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі.

Зазначимо, що підозрюваний є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.

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