Екснардеп "працевлаштувався" заради бронювання, а потім втік за кордон (фото)

На Закарпатті екснардеп та його спільник підозрюються у створенні схеми фіктивного бронювання / © Закарпатська обласна прокуратура

У Закарпатській області викрито схему фіктивного працевлаштування колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії для отримання бронювання від мобілізації. Екснардеп втік до ЄС під виглядом відрядження, прихопивши із собою майже 700 тис. грн незаконної зарплати.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що керівник підприємства критичної інфраструктури організував фіктивне бронювання для колишнього нардепа від забороненої партії. Політика у червні 2022 року формально оформили на посаду начальника юридичного відділу.

Директор підприємства забезпечив йому першу відстрочку від мобілізації, а впродовж 2024 — 2025 років неодноразово підписував документи для подальшого бронювання, аж до моменту звільнення.

Улітку 2025 року колишній депутат виїхав за кордон, оформивши це як службове відрядження, після чого до України не повернувся. За оперативною інформацією, нині він проживає в одній із країн ЄС і, крім українського, має паспорт іншої держави.

За період формального працевлаштування політик отримав близько 700 тис. грн зарплати, хоча фактично своїх службових обов’язків не виконував. З цієї суми понад 120 тис. грн було нараховано як витрати на відрядження, понад 70 тис. — за час відпусток, майже 90 тис. — лікарняні та інші виплати.

У залежності від скоєного керівнику підприємства та екснардепу інкримінують:

Привласнення та розтрату коштів у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинену в умовах воєнного стану.

Директору додатково повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Під час обшуку у колишнього парламентаря правоохоронці виявили бойову вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без дозволу. За це фігуранту додатково інкримінують незаконне зберігання зброї та набоїв.

Клопотання щодо повідомлення про підозру політику прокуратура скерувала до компетентних органів іноземної держави, аби вручити цю підозру у порядку міжнародного співробітництва.

До слова, у Сумах до трьох років в’язниці засудили директора підприємства, який намагався уникнути мобілізації за допомогою фіктивного волонтерства. Чоловік ігнорував «бойову повістку», стверджуючи, що благодійний фонд обіцяв розв’язати питання з ТЦК, а згодом навіть оформив офіційне бронювання. Проте суд постановив, що статус волонтера та бронь, отримані вже після вчинення правопорушення, не звільняють від відповідальності за ухилення від служби.