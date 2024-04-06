Екснардеп-регіонал зі спільниками продавав до Росії комплектувальні для ВПК: що йому загрожує

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній.

Екснардепу-регіоналу, який із спільниками продавав до Росії комплектувальні для ВПК, загрожує до 13 років позбавлення волі.

Про це інформує ДБР.

За даними ЕП, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна.

Як зазначили в ДБР, підозрюваний разом з "ділками" постав до країни-агресорки продукції щонайменше на понад 160 млн грн.

"У червні 2023 року працівники Бюро затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. Серед них - організатор злочинної схеми, колишній народний депутат, член Партії Регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року", - мовиться у повідомленні.

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Під час обшуку в екснардепа вилучили книги, що звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей.

"Це - одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком.

Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання", - вказано у повідомленні.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

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До складу злочинної організації увійшло щонайменше 11 осіб, з поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації, яким повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Відносно 4 фігурантів матеріали виділені в окреме провадження.

"Щодо 7 підозрюваних, процесуальний керівник визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для закінчення досудового розслідування та надав слідчому доручення для повідомлення підозрюваним та захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи", - додали у ДБР.

Раніше ми повідомляли, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки в колишнього депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ у справі щодо відмивання понад 500 млн грн.

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