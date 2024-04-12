Екснардеп стверджує, що військкоми стріляли у хлопця на Закарпатті: відповідь ТЦК

Відповідь ТЦК дещо заплутана. У пресслужбі запевняють, що "зазначена інформація не має під собою жодного підґрунтя". Але водночас визнають, що "дана особа відмовилася надавати військово-облікові документи".

На Закарпатті працівники ТЦК нібито застосовували зброю, затримуючи чоловіка на блокпості.

Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

За його словами, інцидент стався у селі Видричка Рахівського району Закарпатської області.

Мосійчук стверджує, що чоловіка зупинили на блокпосту для перевірки документів. Після перевірки військкоми нібито заявили що він поїде з ними. Чоловік відмовився.

"Вони викликали підкріплення, приїхало ще п'ять чоловік, в військовій формі, не місцеві, почали хлопця крутити і запихати в бусік, казали що везуть його в Мукачево. Він вирвався, почав від них тікати, по ньому відкрили стрілянину, людина отримала поранення в руку, і в ногу", – стверджує екснардеп.

За його словами, у хлопця, якого намагалися затримати, в минулому році загинув на війні молодший брат – Микола Кудрич. І на підставі цього він має відстрочку від мобілізації, про що і заявив військкомам на блокпосту.

У відкритих джерелах вказано, що Микола Іванович Кудрич загинув 14.09.2022 р. під час виконання бойових дій у Сумській області. Він був військовослужбовцм 69-го окремого батальйону 101-шої окремої бригади Закарпаття ТрО ЗСУ.

"Потім батько (хлопця, якого намагалися затримати. – Ред.) поїхав в Рахівський ТЦК. Начальник на робочому місті був в нетверезому стані, і в грубій формі спілкування цікавився хто їм надав ті документи на відстрочку", – йдеться у пості Мосійчука.

Також Мосійчук опублікував відео нібито з місця інциденту. За кадром говорить чоловік, який представився батьком Антона Кудрича, "якого зупинили на блокпості, побили і стріляли".

"Він утік у ліс і тепер ми його не годні знайти. Сказав, що йому погано, бо ці всі люди на блокпосту стріляли за ним. Він має звільнення, а сказали, що він – у розшуку", – каже на відео чоловік з характерним закарпатським діалектом.

@igor_mosiichuk УВАГА! РЕПОСТ! ‍♂️‍♂️Закарпаття. Працівники ТЦК влаштували полювання з стріляниною і поранили хлопця чий брат минулого року загинув на фронті! ♬ оригінальний звук - Ігор Мосійчук

Що кажуть у Закарпатському ТЦК

"В мережі Інтернет з'явилася неправдива інформація, яка стверджує про участь представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області в інциденті, пов'язаному зі стріляниною.

Офіційно стверджуємо, що зазначена інформація не має під собою жодного підґрунтя. Представники ТЦК не мають жодного зв'язку з затриманням вказаної особи, і, що ще важливіше, вони не вчиняли ніяких протизаконних дій", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Закарпатський ТЦК запевняє, що у своїй роботі військкоми керуються виключно вимогами законодавства України і ретельно дотримуються цих норм.

Водночас, судячи з заяви можна зробити висновок, що якась конфліктна ситуація з цим хлопцем все ж була, бо ТЦК визнає, що:

"під час спілкування дана особа відмовилася надавати військово-облікові документи, відповідно підтвердження права на відстрочку не було".

Також пресслужба поспішила спростувати заяву, що нібито керівник Рахівського ТЦК був п'яним на робочому місці.

"Негативна інформація також поширюється щодо начальника Рахівського РТЦК та СП. Зазначаємо, що керівник Рахівського РТЦК та СП не перебував в стані алкогольного сп’яніння, про що є документальне підтвердження.

Хочемо підкреслити, що цей наклеп є злочинною спробою дискредитувати роботу територіальних центрів, підірвати мобілізаційні зусилля та оборонну здатність України", – зазначили у пресслужбі.

На завершення Закарпатський ТЦК закликав всіх українців до інформаційної гігієни, і не довіряти неперевіреній інформації, що поширюється в мережі.