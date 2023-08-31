Екснардеп вляпався в гучний скандал після заяви щодо патрульної з Дніпра

Екснардеп Павло Кириленко оскандалився сексистською заявою про патрульну з Дніпра, яка постраждала внаслідок бійки з порушником.

Сьогодні, 31 серпня, у соцмережах розгорівся черговий скандал навколо стрілянини у Дніпрі. Екснардеп Павло Кириленко заявив, що жінкам "нічого робити в екіпажі поліції", а краще займатися професіями, які "можуть розкрити жіночність".

Про це він написав у своєму Facebook.

Кириленко почав із закидів, що, мовляв, з часів реформи МВС, ухвалення закону "Про Національну поліцію" та створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні нібито не зменшилася, а навпаки зростала.

"Якщо раніше менти в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліво-ліберальна влада зробила по суті "священну корову" зі значно більшими повноваженнями. Тепер виявляється поліція не може бути злочинним органом, бо ж вона оновилася в наслідок Майдану, піддавати сумніву дії якого — це вже державний злочин", - заявив екснардеп.

Кириленко стверджує, що вся структура української влади, зокрема правоохоронні органи, були перебудовані після Революції Гідності "за лівацьким дегенеративним світоглядом". Так, "дегенератками" екснардеп назвав Клару Цеткін та Розу Люксембург — жінок, які боролися за повні політичні, економічні і соціальні права жінок у світі.

"Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки — Kinder, Küche, Kirche (Діти, кухня, церква - ред.). Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи?" - зухвало заявив Кириленко.

Він переконаний, що правоохоронець з Дніпра, якого Кириленко назвав "недоумком", відкрив вогонь тільки тому, що "не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці", яка "для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою".

Хто такий Павло Кириленко

Слід зазначити, що Павло Кириленко — колишній народний депутат від "Свободи" у ВР 7 скликання. Був обраний 2012 року за правління Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших проросійських політиків. Вочевидь саме ці депутатські спогади спровокували експосадовця на фразу у своєму дописі: "Поверніть ментів часів кучми-януковича і злочинності стане в рази менше, а справедливості більше".

Нагадаємо, патрульну з Дніпра після бійки з чоловіком, якого застрелив поліцейський, отримала переломи кісток обличчя. Після удару вона знепритомніла, а нині перебуває у лікарні.

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