Колишній нардеп Деркач привласнив заповідні землі Кончі-Заспи / © Офіс Генерального прокурора

Екснардеп-зрадник Андрій Деркач, який нині є сенатором РФ, організував незаконне захоплення 23 заповідних ділянок у Кончі-Заспі. Орієнтовна вартість земель лісового фонду на момент вчинення злочину становила понад 595 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про захоплення земель Деркачем

За словами генпрокурора, махінація розпочалася ще 2010 року.

«Для їх привласнення парламентар-зрадник використав свій тодішній вплив і вступив у змову з тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та начальником одного з управлінь місцевого Держкомзему», — зазначив Руслан Кравченко.

Слідство встановило, що заповідні території фактично належали місту Києву. Проте учасники оборудки оформили документи так, ніби земля розташована в межах Обухівського району. Це дозволило на той час голові місцевої РДА незаконно передати ділянки у приватну власність, обійшовши Київську міську раду.

Для реалізації плану Деркач залучив 23 підставних осіб із числа свого персоналу — водіїв та охоронців. На них оформили акти нібито для селянського господарства. Протягом наступних восьми років заповідну землю легалізували через серію фіктивних перепродажів, поки її власниками не стали люди, афілійовані з екснардепом і посадовцями РДА.

Затримання і міжнародний розшук

Наразі правоохоронці затримали колишнього голову Обухівської РДА. Йому вже повідомлено про підозру. Сам Андрій Деркач та ще один фігурант справи перебувають за кордоном, тому підозри їм оголошено заочно.

«Здійснюються заходи щодо їх оголошення у міжнародний розшук», — зазначив Руслан Кравченко.

Крім земельних махінацій, Андрій Деркач також проходить у справах про державну зраду та незаконне збагачення. Наразі до суду подано клопотання про арешт майна всіх підозрюваних. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше НАБУ викрило чинного народного депутата України на набутті необґрунтованих активів. За даними слідства, вартість майна посадовця на майже 13 млн грн значно перевищує його офіційні доходи.

Раніше ми писали, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький, який залишив Україну 2024 року та досі не повернувся, вказав у своїй декларації житло за кордоном.