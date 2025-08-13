Екснардепа Грановського визнано потерпілим у справі про підроблення електронних доказів

Феміда / © Unsplash

Олександр Грановський, колишній народний депутат та бізнесмен, офіційно отримав статус потерпілого у кримінальному провадженні, яке стосується ймовірного підроблення електронних доказів детективами НАБУ. 13 серпня його адвокат Артем Крикун-Труш отримав від старшого детектива управління внутрішнього контролю Сергія Грабара пам’ятку про права та обов’язки потерпілого.

Це провадження відкрили ще 11 листопада 2022 року за заявою самого Грановського. Слідство веде управління внутрішнього контролю НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП. За словами захисту, у центрі справи – протокол негласних слідчих дій, який, за висновками експертів СБУ, виявився підробленням та використовувався у розслідуванні.

Захисники наголошують, що ці експертні висновки тривалий час приховували від суду та сторони захисту. Ситуація змінилася після засідання Апеляційної палати ВАКС у справі № 991/1956/24. Тоді, попри відмову прокурора САП від посилань на цей доказ, колегія суддів погодилася долучити експертизу, проведену на замовлення сторони обвинувачення. На думку адвокатів, саме вона підтвердила факт фальсифікації.

8 серпня суд також дозволив долучити висновки експертів СБУ до матеріалів провадження. Це рішення, за словами захисту, ставить під сумнів законність дій окремих детективів НАБУ та прокурорів САП.

Статус потерпілого відповідно до ст. 55 КПК України дає Грановському право брати участь у всіх слідчих діях, подавати докази, заяви та оскаржувати рішення слідчих і прокурорів. Хоча суд визнав його потерпілим ще у грудні 2023 року, адвокати стверджують, що НАБУ довгий час фактично блокувало реалізацію цих прав. Лише зараз, після офіційного вручення пам’ятки, вони можуть бути повністю використані.