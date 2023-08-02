Екснардепа Логвинського оголошено в розшук: підозрюють у заволодінні 54 млн грн з держбюджету

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього народного депутата Георгія Логвинського, якого підозрюють у виведенні 54 млн грн з держбюджету через компанію "Золотий Мандарин Ойл".

Про це стало відомо з оголошення на сайті НАБУ.

За версією слідства, екснардеп від “Народного фронту” впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував схему із заволодіння 54 млн грн з держбюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спору між ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

Також читайте Корупційні скандали з нардепами в Україні: хто вже потрапив під слідство

Раніше в НАБУ повідомили, що у вересні 2013 року представник "Мандарину" надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Як з’ясували детективи НАБУ, на момент звернення до ЄСПЛ ТОВ “Золотий Мандарин Ойл” не вживало заходів спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави. На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів було легалізовано.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим. Підозру йому повідомили заочно, оскільки екснардеп виїхав з України. У справі він проходить як організатор злочину.

Дії колишнього нардепа кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) ККУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції п'ятого президента України Петра Порошенка Сергія Алексєєва. Нардеп вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи "відмазати" його від екстрадиції і сприяти в отриманні статусу біженця.

Читайте також: