Екснардепа від ОПЗЖ викрили на махінаціях з житлом на 700 тисяч гривень

Майже чотири роки народний обранець отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Печерському районі Києва.

У четвер, 1 грудня, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні понад 700 тисяч гривень компенсації за житло.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідством встановлено, що народний депутат України від квітня 2015 до грудня 2018 років незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за оренду житла, яку призначали народним обранцям, які не мали власних помешкань у столиці.

"Підозрюваний нардеп володів квартирою на Печерську в Києві, відтак законних підстав для одержання компенсацій не мав. Проте цей факт від Апарату ВР він приховав. Кошти одержував на картку. Загалом – 700,28 тис. грн. Відмовився від одержання лише після виходу резонансного розслідування журналістів про незаконні виплати", - йдеться у повідомленні.



Ім'я підозрюваного у пресслужбі НАБУ не повідомили.



Водночас в антикорупційному бюро нагадали, що у семи справах щодо колишніх народних депутатів розслідування уже завершене, обвинувальні акти направлено до ВАКС. Вищий Антикорупційний суд ухвалив рішення стосовно шести нардепів.

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"Один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком, також вони добровільно відшкодували 580 тис. грн і 929 тис. грн відповідно. Загалом нардепи після початку розслідувань детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,24 млн грн. Ще у двох кримінальних провадженнях (за підозрою двох екснардепів) досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан подав у відставку після того, як НАБУ оголосило йому про підозру щодо незаконного одержання компенсації за житло.

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