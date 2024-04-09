Ексочільницю Медсил Остащенко звільнили з військової служби у відставку — причина

Тетяна Остащенко списалася з армії за рішенням ВЛК.
Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я.
Про це йдеться у відповіді на запит від 9 квітня Управління преси та інформації Міністерства оборони для видання "Українська правда".
"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку", - йдеться у коментарі.
Зазначимо, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби. Після звільнення з посади головкома ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.
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