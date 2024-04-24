Ексочільник МЗС емоційно висловився щодо припинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував ініціативу МЗС щодо зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном і відповів, наскільки законним є таке нововведення.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко підтримав рішення МЗС про припинення надання консульських послуг українським чоловікам, які перебувають за кордоном.

В інтерв'ю NV він висловив упевненість у тому, що керівництво МЗС діє в межах закону.

"Я думаю, що міністр Кулеба діє в рамках закону, тому що ухвалено новий закон, який вимагає зміни певних процедур, і ці процедури змінюються. Думаю, що вже хто-хто, а МЗС зазвичай тримається букви закону", - заявив Огризко.

Він зазначив, що хоч закон про мобілізацію набуде чинності через місяць, але є процедури, якими керується МЗС, і "ці процедури, як і законодавство загалом, підлягають певним змінам у контексті того, що змінюється саме законодавство".

Також читайте Схоже на помсту: юрист про наслідки рішення щодо консульських послуг за кордоном

Володимир Огризко зауважив, що є люди, які залишилися в Україні, платять податки, і з цих податків держава має можливість робити те, що потрібно для захисту держави.

"А десятки й тисячі, а може й сотні тисяч чоловіків сьогодні за кордоном прекрасно себе почувають, патріотично розмахуючи прапорцями на футбольних матчах, але чомусь не хочуть приїхати й допомогти Україні. Чи це дуже морально? Чи дуже відповідає тим сучасним реаліям, які ми з вами щодня і щоночі переживаємо? Хіба не можна поставити питання в такому ключі?", - наголосив ексголова МЗС.

За його словами, для консульських співробітників потрібні чіткі інструкції щодо того, яким чином діяти далі, оскільки попередній закон практично припиняє свою дію за кілька днів, "а для опрацювання тих заявок, які подаються, потрібен певний час і виникає правова колізія".

Він наголосив, що, на його думку, юристи в МЗС дуже детально вивчили всі законодавчі та підзаконні акти для того, щоб діяти саме таким чином. Крім того, Огризко наголосив ще й на питанні морального характеру.

"Мене, наприклад, обурює, коли [за кордоном] сидять здорові чоловіки, які тут можуть працювати. Не обов'язково йти на фронт, вони можуть працювати, де завгодно. Можуть робити дрони, працювати в системі ВПК, зрештою готувати для наших захисників їжу, щоб вони бодай раз на день могли мати гарячу їжу, коли сидять у мокрих окопах і захищають нас із вами. Ні, вони обрали іншу логіку. Сидять подалі і дуже патріотично розповідають, як вони люблять Україну. Таким чином, я вважаю, що такий підхід абсолютно аморальний", - заявляє ексміністр.

Нагадаємо, від 23 квітня консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Тепер вони зможуть лише оформлювати документи для повернення до України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що доручив диппредставництвам України за кордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.