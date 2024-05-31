Ексочільник МЗС розповів, як Путін матюкався на переговорах щодо України

Президент РФ Володимир Путін на переговорах щодо України застосовував нецензурну лексику. Це була реакція на пропозицію з врегулювання війни.

Про це розповів ексголова МЗС Вадим Пристайко.

"За столом сиділи ще три лідери державні і їхні міністри. І він (Путін – ред.) вибухнув, ляснув по столу долонею гучно. Не знаю, скільки в цьому було акторської гри або реальних емоцій. Не часто, але лідери це роблять. Загалом переговори відбуваються не точно так, як у фільмі "Дипломат", але іноді певна емоційність все ж проявляється. Це було зроблено як спонтанна реакція для підкреслення певних речей у переговорах", – зауважив колишній голова МЗС.

Раніше Портников застеріг щодо "мирних" переговорів з РФ. Так, перемовини з агресором та замороження конфлікту мають низку ризиків для нашої держави. Росія знайде спосіб знову розпочати "СВО".

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