Ексочільника КСУ Тупицького оголосили у розшук за ще однією справою

За матеріалами ДБР суд оголосив у розшук колишнього Голову КСУ ще в одному кримінальному провадженні.

Голосіївський районний суд міста Києва оголосив у розшук колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького за ще одним кримінальним провадженням.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Також експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.

"Колишній Голова КС України обвинувачується у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

5 листопада 2021 року працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт у цій справі.

Нагадаємо, Подільський районний суд міста Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя, у міжнародний розшук.

Зокрема, як раніше повідомляли в Раді нацбезпеки та оборони, Тупицький мав брати участь у поверненні Януковича до влади.

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