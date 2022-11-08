Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук

Колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка, підозрюваного у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку", оголосили у міжнародний розшук. До цього він був лише у національному розшуку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду.

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Як повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Відрядження завершилося через день, втім, до України він не повернувся.

"Шевченко самостійно відправив себе у відпустку - спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня. 4 жовтня він заявив у соцмережі, що йде у відставку. Причина - проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні", - зазначає ЦРК.



За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні. Там Шевченко нібито став на консульський облік і орендував житло.

Як стверджують у Центрі, у пості від 6 жовтня ексголова НБУ запевняв, що він уже перебуває на лікуванні. Хоча на засіданні адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований тільки 12 жовтня. При цьому у висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

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"САП стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації", - додали у ЦПК.

Окрім цього, за даними прокурора САП), колишній голова НБУ відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти. Його адвокат пояснив, що це право самого Шевченка надавати або не надавати щось слідству, однак слідча суддя розцінила такі дії підозрюваного як зловживання правом. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.

У чому підозрюється ексочільник НБУ Кирило Шевченко

4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку. Причину він вказав – це "проблеми зі здоров'ям". Президент Володимир Зеленський схвалив це рішення. Через 2 дні НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він перебував головою правління "Укргазбанку"

25 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку". В розшук також оголосили одного із заступників голови правління "Укргазбанку" та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

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