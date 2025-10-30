Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО: фото

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький

Після внесення застави у розмірі 13,7 млн грн колишній очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов зі слідчого ізолятора, де його утримували за підозрою в шахрайстві. Таке рішення напередодні, 29 жовтня, ухвалив Печерський районний суд міста Києва.

Фото звільненого з-під варти ексчиновника опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

На судовому засіданні обвинувачення просило утримувати Кудрицького під вартою, оскільки він, як батько трьох малолітніх дітей, може безперешкодно виїхати за кордон.

Водночас четверо нардепів заявили про бажання взяти ексочільника «Укренерго» на поруки.

Народний депутат Ярослав Железняк у підписі до фото звільненого з-під варти Володимира Кудрицького назвав історію з його арештом «дикою в усіх аспектах».

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Раніше народний депутат стверджував, що жодних збитків державі Кудрицький не завдав. Мовляв, тендер, який став причиною кримінального провадження, проводили під банківську гарантію і банк повернув «Укренерго» сплачений аванс на суму понад 13 мільйонів гривень.

За інформацію «Суспільного», яку надав захисник ексчиновника, заставу внесла компанія, не пов’язана з Кудрицьким. Вчора його відправили під варту через підозру в шахрайстві. Сторона захисту планує подати апеляцію на рішення суду.

Після внесення застави на колишнього голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького покладаються кілька обов’язків.

Зокрема, він не має права залишати населений пункт, де зареєстрований або проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Кудрицький зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а також здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України.

Крім того, він буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю. Термін дії цих обов’язків визначено до 28 грудня 2025 року включно в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 28 жовтня працівники ДБР затримали Володимира Кудрицького та повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. За версією слідства, Кудрицький з Гринкевичем могли заволодіти коштами державної компанії під час тендера на реконструкцію об’єктів енергосистеми ще 2018 року.