Ексочільника ДФС Романа Насірова засудили: що відомо про вирок

Роман Насіров

Колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі.

Про стало відомо з трансляція засідання та повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Романа Насірова винним у зловживанні службовим становищем. Це зловживання завдало державі збитків у розмірі понад 2 мільярди гривень. Окрім ув’язнення, суд призначив ексфіскалу штраф у розмірі 17 тисяч гривень та заборонив обіймати державні посади протягом трьох років. Насірова взяли під варту прямо в залі суду.

За що засудили?

За даними слідства, Роман Насіров у 2015–2016 роках ухвалював незаконні рішення на користь газопостачальних підприємств, пов’язаних із колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.

Насіров, порушуючи законну процедуру, надавав цим компаніям (ТОВ «Фірма „Хас“, ТОВ „Карпатнадраінвест“, ТОВ „Надра Геоцентр“) необґрунтовані відстрочки з погашення податкових боргів. Через це до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн обов’язкових платежів. Рішення суду набуде законної сили, якщо не буде оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Що відомо про Романа Насірова

З 27 листопада 2014 року до 2 вересня 2015 року Насіров був народним депутатом України VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка». У Верховній Раді він очолював Комітет з питань податкової та митної політики.

У травні 2015 року його призначили Головою Державної фіскальної служби (ДФС). Його робота на цій посаді неодноразово супроводжувалася критикою. Державна кар’єра Насірова обірвалася 2 березня 2017 року, коли детективи НАБУ оголосили про його затримання та пред’явили обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у службовому підробленні.

Як повідомляли кореспонденти ТСН, у четвер, 24 квітня 2025 року, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту ексголову ДФС Романа Насірова. Його обвинувачували у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Потім Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ, і через це його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження. За інформацією громадської організації «Автомайдан», Насіров мав служити в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, яку неофіційно називають «особистою бригадою» Сирського. Однак Військова служба правопорядку взялася з перевірку цього факту, а командир визнав наказ про мобілізацію Насірова протиправним та скасував його.

Раніше ми писали, що Насіров, Сольвар, Журило, Зонтов, Цвігун і ще з пів сотні інших сумнозвісних ділків пішли воювати. Нібито. Справжня «корупційна рота», яка складається з підсудних хапуг: за допомогою мобілізації вони намагаються уникнути відповідальності — суду, вироку або ж взагалі в’язниці.