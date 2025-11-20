Корупційний скандал в енергетиці: хто така Олена Дума та як до справи може бути причетна ексочільниця АРМА

Олена Дума / © Олена Дума

Видання «Українська правда» 20 листопада опублікувала резонансне журналістське розслідування, яке стосується діяльності ключового фігуранта масштабного корупційного скандалу в енергетиці — Тимура Міндіча, та пов’язаних із ним осіб.

У матеріалі йдеться зокрема й про те, що ймовірно звязки із Міндічем могла мати колишня очільниця Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) Олена Дума.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто така Олена Дума

Олена Дума — це українська юристка та політична діячка.

Вона народилася 4 серпня 1980 року у місті Хмільник Вінницької області. У 2002 році закінчила юридичний факультет Національного університету ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Правознавство».

Розпочала юридичну кар’єру у 2000 році, а саме працювала на посаді юрисконсульта ПП «Родзинка». Водночас від 2000 до 2006 року працювала в Апараті Верховної Ради України, Комітет ВРУ з прав людини за сумісництвом.

Улітку 2023 року Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Олена Дума / © Facebook

Однак після призначення багато громадських організацій висловили невдоволення, зокрема Центр протидії корупції та Transparency International Україна.

Активісти звинувачували Думу в тому, що вона буцімто перебуває у зв’язках з особами, яких підозрюють у державній зраді, та співпраці з Росією. Водночас їй закидали некомпетентність у питаннях кримінальної юстиції.

Сама Дума відкидала будь-які звинувачення.

Звільнення Думи із посади керівниці АРМА

У липні 2025 року очільниця АРМА подала у відставку. Того дня у своїх соцмережах Дума зауважила, що «вміє приймати рішення»

«Я написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день», — йдеться у дописі Думи.

Олена Дума / © Facebook

Звільнення Олени Думи збіглося з набранням чинності закону, який дозволяє Уряду звільняти очільника за неефективність.

Роботу Думи розкритикувала нардепка Анастасія Радіна, вказавши на низьку результативність (лише 13 укладених договорів зі 113 конкурсів за сім місяців) та надання переваги фірмам з орбіти Михайла Стефанішина (колишнього чоловіка ексвіцепрем’єрки).

Радіна зазначила, що консорціуми «КАМпаритет» і «Пріоритет» отримали в управління великі активи, як-от Будинок профспілок (майже 1 млрд грн), ТЦ «Флагман» та значні залізничні склади.

Натомість, цінні корпоративні права ТОВ «Моршинська» та ТРЦ «Гуллівер», а також низка санаторіїв, так і не були передані в управління, через що держава не отримала від цих активів жодної гривні доходу.

«Натомість, корпоративні права ТОВ „Моршинська“ так і не передано в управління, як і „не встигли“ передати в управління і ТРЦ Гуллівер, низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень», — написала Радіна у липні 2025 року.

Гучні скандали в АРМА під керівництвом Олени Думи

Проєкт «Хапуга.ua» зібрав підбірку найгучніших скандалів, пов’язаних з АРМА за часів Олени Думи.

Основні претензії до Агенства стосувалися неприйнятих в управління активів (сума становить понад 39,4 млрд грн), низької результативності та не використанні фінансових можливостей на суму близько 6 млрд гривень.

«Ми бачимо дуже багато червоних прапорців, та які вказують на те, що робота агентства неефективна. Це підтверджують і результати аудиту рахункової палати, і інші. В звіті рахункової палати чітко вказано, що результати роботи АРМА не повністю відповідають тому, чим мала би займатися АРМА насправді. Це призводить до мільярдних збитків, які пов’язані з тим, що активи ефективно не управляються», — розповідав Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine.

Окрім того, АРМА продало картини держзрадника Віктора Медведчука, незважаючи на те, що Мін’юст розпочав їхню націоналізацію, а суд заборонив їхнє переміщення. Також АРМА обрало управителем російської частки фармдистриб’ютора ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» компанію ТОВ «І.К.ВЕЛ».

Засновники компанії-управителя («І.К.ВЕЛ») — це ті самі особи, які є директорами/засновниками арештованої «ВЕНТА.ЛТД».

Водночас АРМА продало 4,5 тонни карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) ТОВ «Мирко трейд» за 32 млн грн, що вдвічі дешевше за оціночну вартість (64 млн грн) та значно нижче ринкової ціни (75 млн грн). Внаслідок дій АРМА бюджет втратив щонайменше 40 млн грн. ДБР розслідує можливу причетність Думи до цієї розтрати.

Також нагучнішим скандалом є ситуація з яхтою зрадника України Віктора Медведчука — «Royal Romance». 92-метрова яхта, арештована у Хорватії, досі перебуває в управлінні АРМА, але спроби її продати були безрезультатними через суперечливі судові ухвали.

Яхта Медведчука «Royal Romance»

Журналісти зазначають, що попри заяви Думи, що яхта перейшла під прапор України, вона досі значиться під прапором Малайзії. Існує ризик, що судно може «відплисти» з управління Агентства.

Презентація книжки про боротьбу з корупцією та обурення соцмереж

Напередодні свого звільнення Дума перезентувала свою книгу про боротьбу з корупцією «АРМАгедон для корупціонерів».

Книжка «АРМАгедон для корупціонерів» / © скриншот з відео

Презентація відбулася в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за участі начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, митрополита ПЦУ Олександра Драбинка, проректорів та викладачів університету.

Презентація «АРМАгедон для корупціонерів» спровокувала критичні коментарі. Так, народна депутатка Ірина Геращенко назвала книжку Думи зразком «графоманства та вульгарщини», де половина видання — фото чиновниці та «примітивні сентенції про зміст буття».

Допис Ірини Геращенко у соцмережах / © скриншот

Інші народні депутати також прокоментували книжку Думи під дописом Геращенко:

Коментарі народних депутатів про книжку Олени Думи / © скриншот

Окрім того, організатори презентації книжки Олени Думи не дозволили журналістці Ірині Тиран відвідати подію, мотивуючи це тим, що вхід був лише за особистими запрошеннями.

Тиран прокоментувала цей інцидент у Мережі, заявивши, що через це не змогла ознайомитися з твором, який, на її думку, є «книжкою для обраних».

Ексочільниця АРМА може бути причетна до справи Міндіча

У розслідуванні Михайла Ткача на «Українській правді» йдеться, що Олена Дума ймовірно може бути повязана з фігурантами справи щодо розкрадання в «Енергоатомі».

Журналісти показали відео, на якому зафіксовано, що тодішня керівниця АРМА ймовірно відвідувала клініку «DMC» у Києві. Варто зауважити, що згідно із розслідуванням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), саме у цій клініці розташовувався «бек-офіс», який використовували фігуранти операції «Мідас».

На відеозаписі показано, як Олена Дума прибула до медичного закладу на машині свого заступника Грігола Катамадзе і провела там майже годину (щонайменше 50 хвилин). З чим саме вона покинула клініку, невідомо.

Олена Дума прибула до медичного закладу на машині свого заступника Грігола Катамадзе / © скриншот з відео

Журналісти припускають, що Олена Дума могла відвідувати клініку «DMC» / © скриншот з відео

Водночас розслідувачі зазначають, що у липні Дума підтримала закон, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів. Вона публічно написала про підтримку скандального законопроєкту №12414.

Варто зауважити, що через тиждень після того, як ЗМІ повідомили про можливе прослуховування Міндіча з боку НАБУ, Олена Дума раптово написала заяву про відставку — і вже 30 липня її одразу ж задовольнили. При цьому серед оприлюднених НАБУ плівок голосів ексочільниці АРМА немає.

«30 липня, за кілька днів після того, як «Українська правда» опублікувала інформацію про можливе прослуховування квартири Тимура Міндіча, Олена Дума звільнилась з АРМА», — зазначають журналісти.

Також журналісти припускають, що під час перебування Думи на посаді, арештованими активами, якими управляла АРМА, ймовірно міг керувати Тимур Міндіч. Проте наразі НАБУ й САП офіційно не підтвердили цю інформацію. Незалежне розслідування в агентстві триває.

Галущенко міг жити у будинку Захарченка, яким опікується АРМА

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляв, що колишній міністр юстиції, (який ймовірно фігурує на «плівках Міндіча»), міг таємно проживати у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Окрім того, в цьому будинку неодноразово помічали вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко (ліворуч) та ексміністерка енергетики Світлана Гринук (праворуч) / © Telegram-канал Ярослава Железняка

За даними слідства, Гринчук та Галущенко могли були підконтрольні Тимуру Міндічу.

«Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук (очільниця Міненерго, — Ред.) за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича. Того самого, який з Деркачем розгоном студентів на Майдані займався», — зауважив парламентар.

Водночас Железняк нагадав, що ексміністра Захарченка був арештований ще у 2021 році та офіційно ним опікується АРМА.

«Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025, і він провалився — не було жодного бажаючого», — зазначив нардеп.

Водночас Железняк назвав кілька версій, як Галущенко та Гринчук могли опинитися в цьому будинку:

конспірологічна версія: можлива домовленість, за якою Захарченко або номінальний власник будинку, міг попросити Галущенка тимчасово «наглядати» за майном;

бездіяльність АРМА: Агентство могло свідомо уникати пошуку управителя для цієї елітної нерухомості, аби чиновники мали можливість у ній проживати;

неофісний простір: будинок міг використовуватися як черговий «бек-офіс».

Реакція Олени Думи на розслідування

У коментарі для “Суспільного» Олена Дума заперечила, що відвідувала клініку «DMC», яка, за даними розслідування НАБУ, функціонувала як «бек-офіс» для відмивання коштів. Водночас вона стверджує, що не знайома з Міндічем, Цукерманом та іншими фігурантами справи.

«Я не спілкування з цими людьми чи з тими особами, про які мова йде у новинах. Я не заходила в клініку. Це все брехня», — сказала вона.

Водночас вона підтвердила, що на відео справді зафіксована вона, але наголосила, що лише проходила повз клініку, не заходячи досередини. Дума також зазначила, що не пам’ятає, куди саме вона тоді заходила.

У своїх соцмережах Дума звинуватила журналіста рослідувача Михайла Ткача у брехні та конспірології.

Водночас Олена Дума спростувала інформацію, поширену в медіа, нібито вона дозволила колишньому міністру юстиції Герману Галущенку користуватися особняком, що належить ексміністру внутрішніх справ Захарченку.

Вона повідомила, що звернулася безпосередньо до першоджерела цих даних — народного депутата Ярослава Железняка — з вимогою внести корективи у публікацію.

«Я не дозволю приписувати мені чи органу, який працював чітко й прозоро, те, чого не було», — заявила Дума.

Допис Олени Думи у соцмережі / © скриншот

Окрім того вона заважила, що АРМА робило усе, аби знайти управителя на будинок Захарченка, але не пояснила, як там опинився Галущенко. За її словами каже, пустити його туди міг тільки Офіс Генпрокурора.

Операція «Мідас»: що відомо про корупційний скандал

Національне антикорупційне бюро України 10 листопада заявило про проведення масштабної спецоперації під назвою «Мідас», спрямованої на викриття корупційної діяльності в енергетичному секторі. У межах цієї ініціативи було проведено понад 70 обшуків та слідчих заходів.

За версією слідства, організатори злочинної схеми незаконно отримували частку від контрактів державного «Енергоатома» — до 15% їхньої вартості у вигляді «відкатів». Ці неправомірні платежі здійснювалися контрагентами компанії, яких учасники схеми примусово змушували до співпраці.

Серед фігурантів справи — колишній міністр юстиції Герман Галущенко та колишня міністерка енергетики Світлана Грінчук.

