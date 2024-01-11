Ексохоронці колишнього президента-втікача Януковича отримали підозру через 10 років – ДБР (відео)

Для забезпечення себе професійною охороною надалі Янукович вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок із забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до РФ.

Особи, які працювали у службі безпеки експрезидента Віктора Януковича, отримали підозру в дезертирстві через 10 років.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою в супроводі охорони – військовослужбовців УДО України – вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до РФ", – йдеться у повідомленні ДБР.

Злочинна змова

Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович і керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України.

Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, зокрема сина і співмешканки, а також охорони спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим.

За інформацією ДБР, вже на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Севастополя Янукович вирішив остаточно залишити територію України.

Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок із забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до РФ.

"Як результат, шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим ЗС РФ, до Росії та до місця служби не повернулися. Більшість із них після від’їзду отримали громадянство Росії. З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби", – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання "Українська правда", в правоохоронних органах уточнили, про яких колишніх працівників УДО йдеться:

Бернацький Сергій Володимирович Сушко Артем Вікторович Трофимов Денис Михайлович Головинець Юрій Вікторович Ніщик Віталій Олександрович Глагодський Геннадій Вікторович Дорогань Олег Анатолійович Іванцов Дмитро Валерійович Лапа Олексій Сергійович Деєв Сергій Олександрович Томчук Андрій Леонідович Рудавін Дмитро Олександрович Рубан Олександр Альбертович Павленко Володимир Валерійович Мерліч Віталій Андрійович

Нагадаємо, в Україні також ліквідували чергові схеми для ухилянтів. Серед організаторів був ексрадник голови адміністрації Януковича.

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