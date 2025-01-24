Екскомандувачу ОТУ "Харків" Галушкіну обрали запобіжний захід — подробиці з зали суду

За клопотанням обвинувачення суд заарештував Галушкіна без права внесення застави.
У Печерському райсуді ввечері п'ятниці, 24 січня, завершилось засідання щодо обрання запобіжного заходу бригадному Генералу Юрію Галушкіну, після його повторного затримання.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з зали суду.
За рішенням суду колишнього командувача ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна взяли під варту без права внесення застави.
Захист Галушкіна заявив, що планує оскаржити вирок.
Нагадаємо, бригадний генерал та колишній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, якого звинувачують в неналежній обороні Харківської області, заявив що готовий повернутися на фронт рядовим солдатом.
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