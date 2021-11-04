Експерт детально пояснив, навіщо радять вводити третю дозу щеплення проти COVID-19

Дві дози вакцини вже гарантують захист від COVID-19.

Пройшовши повний курс вакцинації, тобто дві дози, організм людини має достатній захист від COVID-19 і ризики госпіталізацій і смерті істотно зменшуються. Так звані бустерні дози вакцини рекомендовані в окремих країнах через шість місяців після повної вакцинації, бо після деяких препаратів з часом може знижуватися концентрація антитіл.

Про це розповів старший радник програми з імунізації центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктор Умід Шарапов на брифінгу.

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Він пояснив, що наразі багато країн дотримуються дводозної стратегії, бо найголовніше завдання держав - вакцинувати якомога більше свого населення двома дозами.

"Навіть дві дози, які зараз отримують люди, дуже ефективні і дуже добре захищають від важких наслідків, таких як госпіталізація і смерть", - цитує його "РБК-Україна".

Експерт пояснив, що бустерні дози вакцини рекомендовані в деяких країнах, зокрема у США, через шість місяців після повного курсу вакцинації, а деякі групи ризику з певними захворюваннями потрібно щепити третьою дозою вже навіть через чотири тижні після другої дози.

Шапаров з посиланням на дослідження додав, що після вакцинації деякими вакцинами бустерна доза потрібна через шість місяців, наприклад, для Pfizer. Це, зокрема, тому, що після деяких щеплень з часом знижується концентрація антитіл.

"Рішення тієї чи іншої країни про початок кампанії щодо введення третьої дози залежить від багатьох факторів. У першу чергу, це залежить від того, яке охоплення щепленнями зараз в тій країні. Якщо ми говоримо про країни, де зараз охоплення щепленням низьке, там пріоритет повинен бути на тій частині населення, яка ще не отримала жодної дози", - висловився Шарапов.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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