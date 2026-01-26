- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 2 хв
Дії контррозвідки СБУ суттєво знижують ефективність ракетних ударів росіян — експерт
Ефективність ракетних ударів Росії падає завдяки роботі контррозвідки СБУ.
Завдяки професійним діям контррозвідки Служби безпеки України суттєво знижується ефективність ракетних ударів ворога. Про це пише політолог Олексій Курпас.
Коментуючи серію недавніх затримань навідників у різних регіонах, експерт зазначив, що саме робота контррозвідки СБУ не дає ворогу коригувати точність обстрілів і робить їх менш ефективними.
«Без цієї роботи, без дій контррозвідки, удари РФ були б у рази болючішими. Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі. Це не залишає ворогу можливості швидко відновлювати розвідувальні канали ані в тилових, ані в прифронтових регіонах», — акцентує Курпас.
Експерт підкреслює, що контррозвідка сьогодні є однією з ключових і найефективніших ланок СБУ, яка системно переграє російські спецслужби. «Йдеться не про поодинокі успіхи, а про вибудувану модель роботи на випередження. Переважна більшість затримань відбувається превентивно — ще до того, як агент встигає реалізувати диверсію або передати ворогу критично важливі дані», — підкреслює Курпас.
«Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму», — резюмує експерт.
Нагадаємо раніше стало відомо, що Росія не змогла провести дорозвідку в місці удару «Орешніком» у Львівській області: двоє агентів були затримані контррозвідкою СБУ «на гарячому».
Крім того, у Києві днями СБУ затримала агентку РФ, яка мала зафіксувати, який стан ТЕЦ після обстрілів і куди краще бити наступного разу. Також стало відомо про затримання коригувальника ФСБ, який допомагав бомбити Слов’янськ, та агентів, що намагалися палити військову техніку в Києві, а також низки інших поплічників ворога.