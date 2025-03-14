Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні – що кажуть в СБУ

За словами експерта, посадки блогерів, які працюють на Кремль, триватимуть. СБУ попередила, що їм "світить" тюрма.

СБУ і надалі буде відкривати справи на блогерів, які працюють на РФ. Це питання національної і інформаційної безпеки.

Про це заявив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи останню заяву СБУ.

"У Службі нагадують, що дії в інтересах держави агресора можуть бути кваліфіковані, як державна зрада. І я би на місці тих, хто зараз рахує рублі, вже б "сушив сухарі". Бо СБУ Малюка справді гарантує: всі, хто спробує працювати на ворога в Україні сядуть за грати. Служба системно знищує російську "5 колону" в Україні. Практика останніх років демонструє, що хто б ти не був – нардеп, митрополит УПЦ МП чи експерт на зарплаті Кремля – до всіх підхід один: працюєш на ворога – сядеш за грати", – пише політолог.

Експерт наголошує, що останніми тижнями ботоферми росіян запрацювали на повну силу на українських ресурсах.

"Коментарі вже не такі недолугі, як на початку повномаштабки. Росіяни активно використовують для їх написання штучний інтелект, тому маскуються більш вдало. Але загальний наратив зрозумілий – критика влади і вимога негайно кинутись в обійми Росії. Крім того, останніми тижнями ворог "змахнув пилюку" і з деяких зацвілих "політологів і експертів", які вже понесли в своїх постах і ефірах проросійські тези", – акцентує Голобуцький.

Експерт нагадує, що за гратами вже опинились нардепи Дубінський, Пономарьов, Шуфрич, Шевченко, які були викриті СБЦ і чекають вироку.

"Експерти Кремля" можуть також згадати прізвище своїх колег Макса Назарова (Діордіци) або політексперта від "пулу Медведчука" Корнійчука. Це якраз люди, які думали, що зможуть безкарно розганяти наративи москви, але були викриті підлеглими Малюка. І можна не сумніватись, що посадки блогерів, які працюють на Кремль, триватимуть", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше СБУ попередила українців про активізацію російської пропаганди. У Службі нагадали, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу.

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