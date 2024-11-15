Експерт назвав головну причину, чому відкрити небо для польотів в Україні неможливо

У разі ракетного удару час на евакуацію пасажирів із літака на землю - 90 секунд.

Наразі небо в Україні має залишатися закритим. Авіаперевезення неможливі через те, що не можна поки що гарантувати повну безпеку. Особливо в аеропорту "Бориспіль".

Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в коментарі OBOZ.UA

Він пояснив, що існують нормативи, згідно з якими час на залишення літака, коли він на землі, становить 90 секунд. Натомість балістична ракета може досягнути цілі за дві хвилини.

"Після цього потрібно добігти до укриття, зачекати на всіх, хто туди добіг, і зачинити двері. А ракета з Брянської області максимально через дві хвилини після її виявлення – вона теж не відразу після пуску буде виявлена, там кілька десятків секунд пройде – прилетить за дві хвилини до "Борисполя", - розповів Романенко.

За його словами, якщо йдеться про крилату ракету, до це дозволить провести евакуацію за 5-10 хвилин. Втім, наголошує Романенко, з балістикою дуже жорстко.

Авіаексперт наголошує, що створити "залізний повітряний коридор" від західного кордону до аеропорту "Бориспіль" просто неможливо.

"Це якщо під землею вирити, ці варіанти нереальні", – наголосив Романенко.

Нагадаємо, на початку листопада старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що до кінця січня 2025 року в Україні може відновитися авіасполучення через один із двох найбільших аеропортів країни - "Львів" або "Бориспіль".

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