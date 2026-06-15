Експерт назвав головну загрозу з боку РФ під час атак: і це не ракети

Атака на Київ 10 червня / © ДСНС

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Масовані удари російських безпілотників на практиці є найнебезпечнішою загрозою, оскільки через велику кількість випущених апаратів навіть високий відсоток збиття не гарантує повної безпеки.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук для Київ24.

За словами експерта, попри те, що ракети викликають більший психологічний страх, Росія робить основну ставку саме на масові атаки дронами.

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«Насправді, з практичної точки зору, якраз найнебезпечніше — це ворожі дрони, через їхню кількість. Навіть, якщо ворог запускає 500 дронів і ми знищуємо 90% повітряних цілей — це значить, що 50 одиниць досягають своєї цілі», — пояснив Лакійчук.

Він підкреслив, що Росія свідомо обирає таку тактику, розуміючи математику протиповітряного бою. Українські сили намагаються максимально ефективно збивати цілі, проте між сторонами триває постійне технологічне змагання.

«Що стосується дронів, ворог робить акцент на масовість і розуміє, що психологічно, можливо, крилаті ракети і балістика — це страшніше, небезпечніше. Але основна ставка робиться на дронові удари. І ми це розуміємо, намагаємося якомога ефективніше їм протидіяти. Але далі починається змагання», — зазначив фахівець.

Експерт наголосив на ще одній проблемі: росіяни почали встановлювати на свої безпілотники реактивні двигуни. За словами Павла Лакійчука, це суттєво збільшує швидкість дронів і ускладнює роботу українським захисникам, оскільки наявні засоби ураження розроблялися переважно для протидії повільним цілям і тепер часто просто не встигають за модернізованими апаратами ворога.

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Підсумовуючи, керівник безпекових програм додав, що встановлення нових двигунів є лише одним з етапів загальної модернізації ворожих безпілотників, за допомогою яких агресор продовжує тероризувати українські міста, села та цивільне населення.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовано фактично по всьому місту.

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