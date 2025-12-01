Володимир Путін / © Associated Press

Україні слід зосередити всі сили на завданні ударів по стратегічних об’єктах у Росії. Зокрема по аеродромах та стратегічних бомбардувальниках, щоб максимально унеможливити ворожі атаки на українську територію. Удари ж по танкерах так званого «тіньового флоту» не є критично важливими.

Про заявив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Микола Маломуж для 24 Каналу.

За його словами, нещодавні атаки на танкери в Чорному морі, які належать російському тіньовому флоту, мали лише іміджевий ефект.

«Потрібно бити не по суднах тіньового флоту, оскільки танкери, що потрапили під удар, були пустими. Їхнє ураження має іміджевий ефект, але ці удари на сьогодні не є критично важливими», — зазначив Маломуж.

Головні цілі для ударів

Генерал армії вважає, що Україні необхідно зосередити зусилля на системній роботі по стратегічних військових цілях на території РФ.

«Потрібно бити по російських аеродромах, по стратегічних бомбардувальниках — ракетами, дронами балістичного типу, які вже долітали до авіабаз в Енгельсі, Саваслейки», — розповів Маломуж.

Удари мають вражати інфраструктуру аеродромів, нафтозаправки та ракетні системи забезпечення. Також під ударами мають опинитися критичні об’єкти військово-промислового комплексу (ВПК), які забезпечують агресію. Системна робота має включати знищення пускових установок ракет та дронів.

Знецінення стратегічного потенціалу

Маломуж пояснив, що саме ці стратегічні бомбардувальники (Ту-95, Ту-160) беруть участь в атаках на фронті та по мирному населенню.

«Удари по них та по системах їхнього забезпечення знецінять стратегічну складову ворога та покажуть світу, що ми завдаємо ударів по стратегічних ресурсах противника, які не будуть використані ані проти України, ані проти країн Європи», — зауважив ексголова СЗР.

Він додав, що знищення таких літаків, як Ту-95 та Ту-160, є особливо важливим, оскільки Росія не може їх швидко побудувати через відсутність відповідних технологічних засобів. Крім того, такі удари завадять противнику використовувати керовані авіабомби (КАБи), які створюють величезні проблеми на фронті та в прифронтових регіонах.

Генерал армії наголосив, що всі потужності Збройних Сил, Сил спеціальних операцій та СБУ необхідно зосередити саме на ударах по цих критичних об’єктах у Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

На думку екснардепа Олександра Черненка, це дає Україні додаткові козирі у мирних перемовинах.