Експерт назвав найефективніший засіб збиття "Шахедів"

Найефективніший засіб збиття «Шахедів» — легкомоторна авіація. Також треба згадати за аеростати.

Про це в етері КИЇВ24 заявив експерт з питань авіації Костянтин Криволап, відповідаючи на запитання, як можна захистити небо України

«Коли ми проводили операцію на Курщині, ми застосовували аеростати виробництва української компанії. Ми були забезпечені зв’язком на Курщині саме за допомогою трансляторів, які стояли на наших прив’язних аеростатах», — зазначив Криволап.

За словами експерта, Україна отримала близько 200 радарів від партнерів і якщо використати аеростати з цими радарами, можна повністю перекрити весь кордон. Як пояснив Криволап, таким чином ми не пропустимо жодного засобу, який залітає в наш простір.

Нагадаємо, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив про те, що дрони-камікадзе «Шахед», які Росія використовує для ударів по Україні, за останні місяці стали менш масовими, проте значно якіснішими. Такий підхід створює нові виклики для української системи ППО.