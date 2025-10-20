Більшість українців не повернеться додому після війни: експерт назвав причини

Українці

Реклама

Експерти зазначають, що з кожним місяцем війни шанс на повернення українців із-за кордону зменшується — люди поступово вкорінюються в новому житті за межами країни.

Про це розповів голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник це в етері Еспресо.

«Українці, які зараз перебувають за кордоном, будуть зважувати на чотири чинники, що впливатимуть на їхнє повернення. Перший — безпека, адже закінчення війни стане тією точкою, на якій люди почнуть замислюватися — повертатися чи залишатися. Три інші фактори — робота, житло та наявність відповідної інфраструктури для життя. Люди будуть дивитися, чи є в них житло в Україні, чи зможуть вони його придбати, чи будуть відповідні іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло», — сказа він.

Реклама

Він пояснив, що повернення українців слід розглядати не лише як фізичне повернення додому, а як можливість працювати та заробляти, забезпечуючи себе і свою сім’ю.

Воскобойник зазначає, що вирішальним для повернення українців стане не лише безпека, а й соціальна інфраструктура — доступ до медицини, освіти та робочих місць. Емігранти оцінюють перспективи: чи зможуть вони та їхні діти реалізуватися в Україні після здобуття освіти, чи вигідніше залишатися в Європі. За словами експерта, затягування війни зменшує ймовірність повернення: більшість уже адаптувалися до нового життя. Орієнтовно 70% тих, хто виїхав, можуть залишитися за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соціолог Євген Головаха заявляв, що якщо війна в Україні закінчиться найближчим часом, кількість біженців, які повернуться, буде значно меншою, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення.