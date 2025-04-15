Експерт назвав цілі, які переслідує Кремль своїми терористичними ударами по Україні

Атака РФ по Україні. / © ТСН.ua

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Терористичні ракетні удари РФ по мирних українцях мають впливати не стільки на фронт, як на тил. Кремль намагається залякати цивільне населення. Це - задум Москви.

Таку думку озвучив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він переконаний, що такими атаками країна-агресорка прагне вселити в українців страх.

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“Удари мають підірвати ситуацію в тилу. Зробити так, щоб ми з вами, мирні жителі, прийшли до керівництва держави і змусили його прийняти ті умови РФ, які вона пропонує для того, щоб перейти до перемир’я. Ми знаємо, що росіяни вимагають віддати їм чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську”, — наголосив Попович.

Тим часом, каже експерт, про окупований Крим росіяни взагалі не говорять, оскільки вважають його “своїм”. Питання півострова навіть не лежить на столі переговорів.

Попович провів паралелі з Другою світовою війною і зауважив, що тоді подібна тактика терору не допомагала досягати результатів.

“Усі бомбардування тилу, які здійснювалися і союзниками, і нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, особливо ні до чого не призвели. Тобто до зміни ситуації на фронті. Вони тільки лише озлобили людей. І, на мій погляд, такі удари, як був здійснений росіянами по Сумах, а раніше і по Кривому Рогу, і по Києву, тільки озлоблюють народ. Вони роблять його злішим по відношенню до противника”, — зазначив оглядач.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець “фюрер” РФ Володимир Путін вбиває ракетами мирне населення, а президент США Дональд Трамп говорить про мир. Дії Москви не свідчать про бажання миру.

Дата публікації 21:18, 13.04.25 Кількість переглядів 16 Удар по Сумах — це підготовка до наступу?! Ексклюзив! Що коїться на кордоні з РФ?!