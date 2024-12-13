Експерт назвав умову, за якої навіть морози не вплинуть на відключення світла

Однак дефіцит системи буде спостерігатися на сьогодні.

Навіть морози не вплинуть на відключення світла, якщо вдасться відбити нову атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив енергетичний експерт і голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24.

"Якщо ми від цієї ракетної атаки відіб'ємося, то навіть ці морози не вплинуть на суттєве обмеження побутових споживачів. Дефіцит системи буде спостерігатися на сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Втім, за його словами, навіть одне влучання в підстанцію "Укренерго" може призвести до посилення графіків обмежень для побутових споживачів.

Нагадаємо, в "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 13 грудня.

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