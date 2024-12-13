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Експерт назвав умову, за якої навіть морози не вплинуть на відключення світла

Експерт назвав умову, за якої навіть морози не вплинуть на відключення світла

Відключення світла / freepik.com

Однак дефіцит системи буде спостерігатися на сьогодні.

Навіть морози не вплинуть на відключення світла, якщо вдасться відбити нову атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив енергетичний експерт і голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24.

"Якщо ми від цієї ракетної атаки відіб'ємося, то навіть ці морози не вплинуть на суттєве обмеження побутових споживачів. Дефіцит системи буде спостерігатися на сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Втім, за його словами, навіть одне влучання в підстанцію "Укренерго" може призвести до посилення графіків обмежень для побутових споживачів.

Нагадаємо, в "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 13 грудня.

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