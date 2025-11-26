ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
494
2 хв

Експерт назвав єдиний спосіб скоротити відключення світла: чому його досі не впроваджують

На українців чекають нові відключення, вважає експерт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла.

Наразі єдиним способом зменшити графіки відключень світла в Україні є впровадження великої кількості енергетичних установок малої потужності.

Про це розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев в ефірі «Еспресо».

З його слів, наразі найгірша ситуація в енергосистемі прифронтових регіонах. Після чергової атаки були запроваджені додаткові обмеження щонайменше в чотирьох регіонах.

«Зокрема, в Київській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. На жаль, такі коливання будуть тривати впродовж найближчих місяців», — наголосив Рябцев.

Експерт переконаний, що запровадження великої кількості енергоустановок малої потужності та їхнє приєднання до об’єднаної енергосистеми може стабілізувати ситуацію в регіонах та зменшити тривалість відключень.

«Чим більше таких установок запрацює в регіонах, тим стійкішими будуть підсистеми саме в цих областях, а вся енергосистема України матиме стабільний стан. На мій погляд, це єдиний сьогодні прийнятний варіант. І, як не дивно, в уряді теж так само вважають, але поки лише говорять про це», — додав він.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко потішив новинами про зменшення відключень. З його слів, ситуація в енергосистемі України поступово покращується. Основні атомні блоки вже вийшли на свою номінальну потужність роботи, а це позначиться на тривалості відключень.

У ДТЕК також наголосили, що енергетики завершують декілька важливих ремонтів, після яких ситуація зі світлом покращиться. Якщо ворог не завдасть нового удару, уже невдовзі в українців буде більше світла в оселях.

