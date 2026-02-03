Експерт назвав зброю, яка може змінити перебіг війни

Валерій Романенко

Для захисту українських міст від ракетних атак потрібні системи Patriot, проте ще більш важливим є передавання Києву від країн-партнерів сучасних ракет, здатних ефективно знищувати ворожі цілі.

Про це розповів авіаексперт Валерій Романенко в етері на Radio NV.

«Найбільше нам потрібні Tomahawk і останні ракети балістичні до HIMARS. Американці розробляють зараз два типи ракет. Вони розробляють PrSM з дальністю до 500 км. І, крім того, розробляється до цих самих систем ракета на 1000 км. Якби ми отримали ці ракети, то перебіг війни взагалі змінився б. Бо цими ракетами ми могли б вже знищувати російське ракетне виробництво. Бо воно розташоване в Москві», — сказав він.

За словами експерта, отримання відповідних ракет дозволило б Україні ефективно проривати багаторівневу систему ППО і ПРО, розгорнуту Росією для захисту Москви. Також це дало б змогу знищувати підприємства, задіяні у виробництві ударних безпілотників «Шахед».

Він зазначив, що технологічний процес на таких підприємствах є доволі простим, а для зупинення виробництва безпілотників достатньо вивести з ладу частину виробничих потужностей, оскільки там задіяно багато ліній і значну частку ручної праці.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповідав, що Україна має шанс нівелювати таке явище як дрони «Шахеди», якщо доведе до бойового стану масове виробництво дронів-перехоплювачів.