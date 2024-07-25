Експерт оцінив, чи перейде армія РФ в оборону у найближчі місяць-півтора

Військовий аналітик Сергій Згурець вважає хибною думку командувача Нацгвардії Олександра Півненка про те, що в найближчі місяць-півтора армія РФ втратить можливість вести активні штурми і перейде до оборони.

Про це експерт сказав в ефірі Radio NV.

За його словами, логіка дій російської армії не змінюється.

"На жаль, я не поділяю оптимістичний підхід командувача Нацгвардії, що за півтора місяці Росія перейде в оборону. Уже тривалий час, напевно, з жовтня минулого року, з початку наступу на Авдіївку, логіка росіян орієнтована на поступове витискання наших Збройних сил по всій ширині лінії фронту, де активна зона зараз нараховує 900 кілометрів", - сказав Згурець.

Він стверджує, що росіяни вже тривалий час застосовують однаковий підхід: використовують спочатку артилерію і КАБи, а потім - піхоту у різних форматах, аби захоплювати рубежі оборони.

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