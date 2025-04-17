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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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153
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Українських біженців в Європі може бути більше, ніж вважається: експерт назвав причину

У кожній із країн українці формують свій рівень внутрішнього валового продукту.

Українські біженці

Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Чисельність українських біженців в Європі, які працюють, постійно зростає. Якщо в перший рік повномасштабної війни таких було не більше 10%, то найближчим часом кількість зайнятих на роботі українців в ЄС перевищить 50%, в тому числі завдяки молодим українцям, які закінчать школу чи інше навчання та ввійдуть до групи економічно активного населення. Це активно впливає на дохід держав, які їх прийняли.

Про це у колонці для “Дзеркала тижня” написав економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Українські біженці у ЄС та їхній внесок в економіку держав: мовою цифр

За різними даними зараз в ЄС перебуває близько 5 мільйонів українців, серед яких 45% — це жінки, 32% — діти, 23% — чоловіки. Але на самій справі біженців може бути більше, насамперед чоловіків, які не перебувають на обліку місцевих влад.

Наразі працевлаштовано близько 1,6 мільйона осіб, тобто дещо більше як 37% від загальної чисельності. Однак, якщо брати до уваги подушовий валовий продукт, який є результатом ділення загальної чисельності населення на показник валового продукту, то фактор працевлаштування не є визначальним.

“В рамках іншої економічної матриці відбувається миттєва конвергенція подушового валового продукту українців із середньоєвропейським: переїжджаючи з країни з подушовим ВВП у 5 тис. дол. у країну з таким показником на рівні, наприклад, 40 тис. дол., українець, можливо, не завжди стає багатшим, але точно стає більш капіталізованим і як соціальний клас, і як робітничий, і як підприємницький”, — пише аналітик.

Кущ акцентує: як наслідок, у кожній із країн українці формують свій рівень внутрішнього валового продукту. Він називає його ВПГ — валовий продукт громади.

“Найбільший ВПГ українців у Німеччині — майже 52 мільярдів доларів. Це досить закономірно: в Німеччині перебуває більш як мільйон українських біженців, а подушовий валовий продукт у цій країні становить 44 тис. дол. На другому місці ВПГ українців у Польщі — майже 17 млрд дол. За рахунок надвисокого подушового валового продукту в Ірландії ВПГ українців у цій країні перевищує 10 мільярдів доларів”, — пояснює Кущ.

За оцінками НБУ, додає експерт, 2025 року кількість біженців з України в ЄС може зрости ще на 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для 4,3 млн українців до березня 2026 року, але після завершення дії директиви країни-члени блоку можуть діяти по-різному.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
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