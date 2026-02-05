"Це був удар помсти": експерт пояснив атаку "Фламінго" по полігону, звідки запускали "Орешнік"

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

Реклама

Атака українських ракет «Фламінго» по російському полігону «Капустин Яр» могла бути реакцією на січневий обстріл України балістичною ракетою «Орешнік».

Таку думку для «КИЇВ24» висловив військовий оглядач Денис Попович.

За словами експерта, удар по об’єкту, з якого російські війська здійснюють запуски, має ознаки відплати за атаку на захід України.

Реклама

«Очевидно, варто припустити, що це був удар помсти. Тобто ми пам’ятаємо, що „Орешнік“ був запущений по Львову або по околицях Львова. Сталося це 9 січня, якщо я не помиляюся, під час одного з масштабних обстрілів території України», — заявив він.

Оглядач наголосив, що успішне застосування ракет «Фламінго» зняло питання щодо їхньої технічної спроможності. Він зазначив, що раніше тривали суперечки стосовно того, чи здатні ці ракети літати та уражати цілі.

«За наявною інформацією це ракети „Фламінго“. Можемо сказати, що все ж вони літають і запускаються, це теж дуже добре… Ми бачимо, що, на щастя, ці ракети можуть використовувати і вони були використані за призначенням», — додав експерт.

Денис Попович зауважив, що точні наслідки влучання по території полігону «Капустин Яр» наразі залишаються невідомими. Хоча є дані про пошкодження певних будівель, оцінити їхній вплив на подальшу експлуатацію ракетних комплексів «Орешнік» наразі неможливо через брак детальної інформації.

Реклама

Що передувало

Нагадаємо, українські війська успішно атакували полігон «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, де відбувалась передстартова підготовка до запуску міжконтинентальних ракет «Орешнік».

Цей полігон використовується для передстартової підготовки міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, зокрема «Орешніка».

Раніше ми писали, що пізно ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік". Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом.