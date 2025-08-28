- Дата публікації
Експерт пояснив, чому під час атак РФ правило "двох стін" більше не працює
У четвер, 28 серпня, російські війська здійснили масовану атаку по українській столиці. Загинуло щонайменше 13 людей.
Експерт констатував, що під час російських атак правило "двох стін" більше не працює. РФ збільшує потужність "Шахедів", які розносять житлові будинки українців.
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
Як бачимо, наслідки прямих влучань у будинки є вкрай руйнівними. Тож правило "двох стін" не дає гарантії на порятунок.
"Треба розуміти, що ворог активно збільшує корисне навантаження "Шахедів". Є "Шахеди" й з 90 кг, "Шахеди" з 50 кг, термобалістичні боєприпаси, які розносять просто панельні будинки старого зразка. Ворог активно насичує "Шахеди" різними засобами, щоб мати ефект після "прильоту", — акцентував Храпчинський.
Він закликав українців перебувати в укриттях під час атак. На жаль, росіяни вдосконалюють засоби ураження, щоб завдавати кривавих ударів по цивільному населенню. Храпчинський наголосив, що шукати логіку у вчинках РФ не варто.
"Єдиний сенс — завдати якомога більше шкоди і загибелі серед цивільного населення. Це спрямовані дії терористичної держави Росії щодо геноциду українців і в цілому України. Ми бачимо це за запущеними засобами ураження", — завершив він.
Нагадаємо, вночі 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами. Наслідки фіксують у 7 районах столиці.
Через обстріл РФ кількість жертв сягнула 14 осіб, серед яких — троє дітей.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нічна атака РФ є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. "Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", — наголошує український лідер.